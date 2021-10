Les électeurs de gauche tentés par un "vote utile" pour Macron, selon une étude

Le président Emmanuel Macron, le 20 octobre 2021

Paris (AFP)

Plus de la moitié des potentiels électeurs de Yannick Jadot (EELV) et Anne Hidalgo (PS) et 41% des sympathisants LFI envisagent de voter Emmanuel Macron au premier tour pour faire barrage à l'extrême droite, selon une étude publiée par la fondation Jean-Jaurès jeudi.