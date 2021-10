Rugby: les Bleus ne veulent plus rester sur leurs fins

La gestion des fins de match, l'une des faiblesses du XV de France, est "énormément" travaillée, avec le souci de "coller le plus possible" à la réalité d'une rencontre à Marcoussis où les Bleus préparent leurs trois tests automnaux depuis le début de semaine.

Savoir gagner dans les derniers instants, en étant mené, était d'ailleurs l'un des scénarios de l'entraînement dit "à haute intensité" de mercredi au camp de base des Bleus.

C'est le résultat d'une analyse à l'issue d'une saison 2020-2021 où l'équipe de France s'est inclinée plusieurs fois en négociant mal le final: cinq des six défaites des Bleus de Fabien Galthié se sont jouées dans les dernières minutes.

En Australie cet été, les Bleus avaient ainsi perdu le premier des trois duels face aux Wallabies (23-21) en balbutiant une dernière possession. Mais ils avaient aussi su rectifier le tir lors de l'acte 2 en remportant une dernière mêlée (28-26).

"On s'est rendu compte que beaucoup de matches se jouaient sur la fin. Certains ont basculé pour nous, d'autres non. Donc aujourd'hui, on est en recherche de maîtrise, à la fois technique, tactique et (par rapport) à l'environnement", a expliqué Karim Ghezal, co-entraîneur de la conquête et des tâches spécifiques lors d'un point presse jeudi.

"Quand on analyse nos matches, nos entraînements, on essaie de rajouter des choses qui vont se reproduire. La méthodologie que l'on met en place essaie de coller le plus possible avec ce qui va arriver au match", poursuit l'ancien deuxième ligne, spécialiste de la touche.

Comment faire justement pour se rapprocher des conditions du match à l'entraînement dans un environnement sans public?

L'entraîneur adjoint de l'équipe de France de rugby William Servat dirige ses joueurs pendant l'échauffement avant le test-match contre l'Australie à Brisbane le 17 juillet 2021 Patrick HAMILTON AFP/Archives

"La première des choses, c'est l'intensité", mais aussi "la répétition des situations", répond William Servat, l'autre co-entraîneur de la conquête française. Le fait de pouvoir travailler avec 42 joueurs "donne une position relevée et de haut niveau", et facilite donc ce travail, selon le technicien.

Gestion des émotions

L'ailier Matthis Lebel, bien placé pour honorer sa première sélection contre l'Argentine le 6 novembre au Stade de France, a lui aussi souligné l'importance de répéter ce genre de situations.

"Il faut s'entraîner aussi pour des temps de jeu comme ça où quand on arrive à la 78e, tout le monde est un peu dans le rouge et il faut trouver une solution", a affirmé le Toulousain de 22 ans mercredi.

"Quand il y a de l'intensité, de la fatigue, du combat aussi, avoir la lucidité sur ces entraînements-là de répéter différents scénarios et situations, c'est ce qui fait que les joueurs créent de l'expérience commune et arrivent, au final on l'espère, à prendre les meilleures décisions pour l'équipe", ajoute Servat.

Quid de la gestion des émotions? Pour l'appréhender, l'encadrement des Bleus oeuvre avec un préparateur mental, Mickaël Campo, lequel apporte son expertise à la Fédération française de rugby depuis 2015, selon sa fiche LinkedIn.

"Il est avec nous, le lundi quand on fait des +practices+ (...) Les joueurs ont des entretiens avec lui. On y passe du temps, pour gérer les émotions. Le retour du public, ce n'est pas forcément une pression, mais on l'aborde, comme tous les sujets. C'est vraiment une dimension qu'on prend en compte", insiste Ghezal.

