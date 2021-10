Wall Street ouvre en hausse malgré la décélération de l'activité économique aux USA

Le "Taureau de Wall Street", le 17 février 2021 à New York Angela Weiss AFP

3 mn

New York (AFP)

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi malgré l'annonce d'une croissance plus faible que prévu au troisième trimestre, mais après un indicateur de l'emploi favorable et des résultats d'entreprises encourageants.