"Bras de fer" olympique entre les instances et une fédé d'athlétisme en difficulté

Avec des résultats décevants et une organisation fragilisée, la Fédération française d'athlétisme (FFA) est dans le collimateur des instances sportives depuis les Jeux de Tokyo, qui espèrent y remettre de l'ordre. A moins de trois ans des JO de Paris, les tensions se cristallisent sur la nomination du nouveau DTN.

Publicité Lire la suite

Une seule médaille à Tokyo (Kevin Mayer en argent au décathlon), une relève incertaine, un départ surprise du directeur de la performance Florian Rousseau en septembre, juste après celui de la directrice technique nationale (DTN) Anne Barrois, des tensions internes qui éclatent... Les nuages s'amoncellent au dessus du sport majeur de l'olympisme, celui supposé faire briller le drapeau tricolore dans le stade de France dans 1.000 jours.

Le Français Kevin Mayer, médaillé d'argent au décathlon, le 6 août 2021 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Ina FASSBENDER AFP

Avant de partir, Florian Rousseau avait dressé lors d'une réunion du bureau fédéral le bilan des Jeux, "insuffisant", imaginé Paris-2024, "nous n'obtiendront pas dix médailles, trois ou quatre seraient un résultat plus logique", et établi un constat cinglant des lacunes du système.

"Il y a trop peu de travail collaboratif entre les entraîneurs, trop d'isolement d'athlètes avec leurs coachs, trop de structures d'entraînement (55). Chez de nombreux coachs on sent une peur de la remise en question, un manque de curiosité (...) le système a créé des Etats dans l'Etat avec des coachs qui sont ouvertement contre la FFA. Ils fragilisent l'institution, les athlètes, le staff fédéral", avait expliqué Rousseau, selon le compte-rendu du bureau fédéral du 9 septembre publié sur le site de la FFA.

Florian Rousseau, alors entraîneur de l'équipe de France de cyclisme sur piste, le 27 mars 2010 aux Championnats du monde à Ballerup, près de Copenhague ATTILA KISBENEDEK AFP/Archives

"Conduire à deux"

La situation de la fédération et l'urgence de 2024 a fait réagir les instances qui aimeraient reprendre la main, au moins en partie.

"Si cette fédération était dans un climat plus serein, les gens y resteraient plus longtemps", a asséné Claude Onesta, au début du mois.

"Quand une voiture est dans le mur et qu'elle est cassée, qu'on ne me dise pas qu'elle n'est pas dans la mur, on va faire en sorte de la conduire à deux", a continué le manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport (ANS), le Monsieur médailles des JO de Paris.

Pour "conduire à deux", l'ANS et le ministère ont une marge de manoeuvre étroite. Leur seul levier: la nomination du nouveau directeur technique national (DTN), qu'ils aimeraient associer à un directeur de la performance.

Le président de la République Emmanuel Macron et Claude Onesta, chargé de la haute performance à l'Agence nationale du sport, discutent avec Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, le 9 janvier 2019 à Créteil, lors de l'inauguration d'un nouveau stade de handball Ludovic MARIN POOL/AFP/Archives

"Il faut d'abord le DTN (proposé par le ministère, validé par la FFA) et ensuite on verra qui on met à la tête de la performance. Ce n'est pas l'ANS qui va choisir à ma place, il en est hors de question", tacle auprès de l'AFP le président de la FFA André Giraud.

"Clairement c'est un bras de fer entre l'ANS, le ministère des sports et la fédération, note une source proche des instances sportives. L'Etat veut reprendre la main sur cette fédération dont la gouvernance vacille".

"Ma volonté c'est qu'un candidat puisse être nommé, je suis serein, j'attends cela depuis le 26 mai dernier, on avait convenu des auditions début juillet", tance Giraud alors que la procédure patine. Les auditions des deux derniers candidats (quatre au départ) la semaine prochaine, pourraient s'avérer "infructueuses" selon une source proche de la procédure.

"Dans mon dos"

Autre enseignement de l'interminable processus, le poste de DTN du sport olympique N.1, normalement promis à la lumière avec des Jeux à domicile, n'attire pas foule de candidats.

D'un côté, les techniciens ne voient pas d'intérêt dans ce poste privé de ses prérogatives du haut niveau. D'un autre côté, les DTN en puissance semblent avoir été échaudés par les expériences des derniers en poste.

"C'était impossible d'exercer à 100% ses missions, je n'avais plus de plaisir à travailler, à rattraper les choses faites dans mon dos. Des décisions qui m'incombaient étaient prises directement par la directrice générale Souad Rochdi", explique à l'AFP Patrice Gergès, en fonction de 2017 à décembre 2020.

"Ils ont créé une bascule de l'autorité, avec un directeur de la performance placé hors de mon champ d'action, un système hors des règles du code du sport", déplore-t-il.

"Il faut un directeur de la performance qui s'occupe des médaillables, et un DTN qui le soutient, le protège. DTN c'est un job qui ne donne plus envie alors que c'était le job de rêve de toute la fonction", analyse M. Gergès.

Au lieu de fluidifier le travail, le titre de directeur de la performance aurait créé "une nouvelle strate et un ralentissement" selon plusieurs acteurs, alors que la fédération entend le replacer sous l'autorité du DTN pour y remédier.

Le nouveau président de la Fédération française d'athlétisme André Giraud, lors de sa nomination, le 17 décembre 2016 à Paris Benjamin LETUPPE FFA/AFP/Archives

"C'est pour cela que j'ai besoin d'un DTN très rapidement, ce qui nous permettra de résoudre les problèmes soulevés pour retrouver de l'harmonie à la fédé", estime M. Giraud.

"A 1.000 jours des JO, on a pas de temps à perdre..."

© 2021 AFP