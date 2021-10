ATP: Rublev sur la route de Djokovic au Masters 1000 de Paris

Le Russe Andrey Rublev pendant son match du troisième tour de l'US Open contre l'Américain Frances Tiafoe, le 3 septembre 2021 à New York

Le N.1 mondial Novak Djokovic pourrait croiser le N.5 Andrey Rublev dès les quarts de finale du Masters 1000 de Paris, qui commence lundi et dont le tableau a été dévoilé samedi.

Exempté du premier tour, comme les sept autres premières têtes de série, le Serbe qui n'est plus apparu sur le circuit depuis sa défaite en finale de l'US Open à New York mi-septembre, affrontera au deuxième tour le vainqueur du match opposant le Hongrois Marton Fucsovics (39e) et l'Italien Fabio Fognini (36e).

Djokovic, vainqueur de trois des quatre tournois du Grand Chelem de l'année, pourrait se mesurer au Russe Rublev, contre qui il n'a jamais joué en tournoi officiel, en quart de finale.

S'il vient à bout de Rublev, Djokovic aura fort à faire en demi-finale, puisque le Grec Stefanos Tsitsipas (N.3) ainsi que le jeune Canadien de 21 ans Felix Auger-Aliassime figurent dans sa partie de tableau.

On y trouve aussi l'Ecossais Andy Murray, redescendu à la 156e place mondiale après plusieurs années marquées par les blessures, et qui bénéficie d'une invitation pour participer au tournoi parisien.

Le Britannique de 34 ans, qui reste sur des prestations encourageantes aux tournois de Vienne et Indian Wells, sera opposé à un joueur issu des qualifications pour son entrée en lice.

Dans l'autre partie du tableau, les regards seront braqués sur Daniil Medvedev, N.2 mondial et vainqueur de l'US Open en septembre. Le Russe devrait profiter d'un début de tournoi aisé, avant d'éventuellement retrouver le phénomène du moment, l'Espagnol de 18 ans Carlos Alcaraz, en quart de finale.

Quart de finaliste à Flushing Meadows, l'élève de Juan Carlos Ferrero n'en finit plus d'étonner, preuve en est sa victoire au forceps sur l'Italien Matteo Berrettini vendredi à Vienne.

Le chemin sera rude pour Alcaraz, confronté au Français Pierre-Hugues Herbert lors du premier tour avant de retrouver un autre espoir du tennis mondial, l'Italien Jannik Sinner (11e mondial).

Le N.4 mondial, Alexander Zverev, lui aussi exempté du premier tour, débutera son tournoi face au vainqueur de la rencontre entre Dusan Lajovic et Mackenzie McDonald.

Après le forfait d'Ugo Humbert annoncé samedi, les chances françaises à domicile se concentreront sur Gaël Monfils, 21e mondial, qui devra se débarrasser d'un joueur issu des qualifications pour son entrée en lice, puis de son compatriote Adrian Mannarino ou du Géorgien Nikoloz Basilashvili, avant de défier Djokovic lors du troisième tour.

© 2021 AFP