Jadot invite la société civile dans sa campagne via un conseil de la démocratie

Le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, invite la société civile à participer à sa campagne via "un conseil de la démocratie sociale et environnementale", pour "une relation saine entre un futur gouvernement écologiste et la société civile organisée".

Ce conseil, présidé par la députée Paula Forteza et la conseillère de Paris Chloé Sagaspe, "sera l'interface avec tous les acteurs de la société civile qui souhaitent œuvrer concrètement à la transformation", explique-t-il, dans un courrier envoyé "à 300 têtes de réseau".

"Avec les syndicats et les entreprises, ce conseil aura pour mission d’aborder les questions liées à la transition écologique et sociale", explique celui qui veut porter "l’écologie des solutions", c'est-à-dire "une écologie du quotidien", qui répond "aux contraintes de la vie de tous les jours".

"Les cultivateurs de ces solutions sont les forces vives de la nation : associations, collectifs citoyens, mouvements sociaux, syndicats, entreprises", écrit l'eurodéputé EELV.

Avec les associations et collectifs citoyens, "nous devons imaginer les partenariats +public-commun+ où l'Etat et les collectivités donnent la capacité d'initiative et d’action aux acteurs associatifs pour créer les solutions écologiques et sociales", poursuit le député européen, citant l'exemple des municipalités de Naples et Bologne, en Italie, "qui ont créé les conditions d’une gestion commune de l’espace public".

Il estime par ailleurs que "l’utilité sociale des associations doit être reconnue", et promet de porter "des mesures pour améliorer le statut des bénévoles et renforcer la protection des lanceurs d'alerte".

Avec les entreprises, sans qui "la transition écologique ne se fera pas", il souhaite "l'adaptation de la production aux enjeux environnementaux comme ceux de la consommation", "de la sobriété énergétique, de la relocalisation de l'appareil de production, de la définition de nouvelles normes environnementales mais aussi de revalorisation de nombreuses filières comme l'agriculture pour la sortir du modèle productiviste", écrit-il.

"Notre grand défi sera de favoriser l'essor de nouvelles filières, dans les métiers des énergies renouvelables, des transports décarbonés et des métiers du numérique soutenable", ajoute-t-il.

Sur le plan social, il veut mener "des réflexions sur le temps de travail et les nouveaux droits sociaux, l’amélioration des conditions de travail et la formation tout au long de la vie". Il entend également "renforcer la gouvernance paritaire des entreprises et la syndicalisation" et "revaloriser les salaires" pour avancer "vers l'équité salariale".

