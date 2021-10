L1: Lyon et Marseille à la recherche des points perdus

Lyon, qui accueille Lens, dauphin du Paris SG, et Marseille, en déplacement à Clermont, sont en quête d'un succès ce week-end lors de la 12e journée de Ligue 1, après avoir laissé échapper des points ces dernières semaines.

. L'affiche: Lyon-Lens

"On a perdu des points bêtement" , a reconnu Jean-Michel Aulas mercredi. "On va y remédier", a assuré dans la foulée le président de l'Olympique lyonnais. Battu sur le fil à Nice 3-2 dimanche après avoir mené 2-0, l'OL a encore fait preuve de fragilité mentale. Les Lyonnais n'ont gagné qu'un seul de leurs quatre derniers matches en Championnat et pointent seulement à la 9e place. Les joueurs de Peter Bosz restent malgré tout à portée de la Ligue des champions, à cinq points de la deuxième place occupée par Lens, leur adversaire samedi (21h00). Mais pour rester dans la course, l'OL devra s'imposer face à des Sang et Or qui abordent cette rencontre en étant mieux classés que leur adversaire rhodanien, pour la première fois depuis 18 ans.

L'attaquant niçois Evann Guessand marque le 3e but face au gardien portugais de Lyon Anthony Lopes, lors de leur match de Ligue 1, le 24 octobre 2021 à l'Allianz Riviera CLEMENT MAHOUDEAU AFP/Archives

. Le chiffre: 1

Marseille ne gagne plus. Sur ses huit derniers matches toutes compétitions confondues, l'OM (4e de L1) ne s'est imposé qu'une seule fois, contre Lorient (4-1), le 17 octobre. Depuis l'équipe de Jorge Sampaoli a enchaîné trois matches nuls, le dernier contre Nice (1-1), lors d'un match rejoué à huis clos à Troyes mercredi. Mais à Clermont dimanche (20h45), Marseille compte s'appuyer sur le bon nul (0-0) obtenu face au PSG au Vélodrome dimanche dernier et le duo reconstitué Arkadiusz Milik-Dimitri Payet. L'OM, qui n'a marqué qu'un seul but lors des trois derniers matches, aura bien besoin du talent offensif des deux joueurs, même si Payet, 34 ans, a semblé moins en verve contre Nice malgré son but égalisateur. "Pour nous, qui jouons quasiment toutes les 48 heures, c'est difficile de maintenir la constance en attaque", a estimé Jorge Sampaoli.

Le milieu de terrain marseillais Dimitri Payet évite le tacle de son homologue niçois, l'Algérien Youcef Atal, lors de leur match de Ligue 1, le 27 octobre 2021 à Troyes FRANCOIS NASCIMBENI AFP

. Le joueur: Gaëtan Laborde

Inarrêtable: avec 4 buts lors des 5 dernières journées de championnat, le Rennais Gaëtan Laborde est l'attaquant en forme du moment. En tête du classement des buteurs avec le Lillois Jonathan David (7 buts), l'ancien Montpelliérain en a inscrit deux également en Ligue Europa Conférence. Avec neuf buts toutes compétitions confondues, il est très avance sur ses temps de passage de la saison dernière (deux buts à la même époque). A Troyes, 15e et 15 buts encaissés, Laborde aura l'occasion dimanche (15h00) d'améliorer encore ses statistiques.

La joie de l'attaquant rennais Gaëtan Laborde (c), félicité par ses coéquipiers, après avoir marqué contre le club slovène de Mura, lors de leur match de phase de groupe en Ligue Europa Conférence, le 21 octobre 2021 à Maribor Jure Makovec AFP/Archives

. Le duel de la peur: Metz-Saint-Etienne

L'avant-dernier contre le dernier: malheur au perdant du match Metz-Saint-Etienne samedi (17h00). Si les Grenats ont subi une correction à Lens dimanche dernier (4-1), les Verts ont arraché un nul face à Angers (2-2), à l'issue d'un match débuté avec une heure de retard à Geoffroy-Guichard, en raison d'incidents provoqués par les ultras stéphanois. Un point conquis au mental dans le temps additionnel comme lors du derby contre Lyon (1-1). Mais l'équipe de Claude Puel n'a toujours pas gagné un match depuis le début de la saison. Face à un concurrent direct au maintien, guère mieux loti avec une seule victoire, le premier succès stéphanois est plus que jamais attendu.

