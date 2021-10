Top 14: Bordeaux-Bègles n'a rien cédé face à Clermont

Bordeaux-Bègles, qui redoutait ce premier faux doublon international, a livré une prestation convaincante face à Clermont (25-9), bonus offensif en prime, ce qui lui permet de prendre provisoirement la tête du Top 14 samedi soir à l'occasion de la 9e journée.

Et Chaban s'est mis à chanter. Sans saveur après un premier acte où le mental et le pied de UJ Seuteni, remplaçant attitré de Matthieu Jalibert, lui ont joué des tours, l'UBB est revenu avec des intentions beaucoup plus affirmées, ne laissant pas la moindre chance aux hommes de Jono Gibbes qui se sont éteints au fil du temps.

Bien que privés de quatre potentiels titulaires, contre le seul Damian Penaud côté asémiste, les Girondins ont réussi à dérouler pour aller chercher le point de bonus offensif et creuser l'écart avec Castres, 3e désormais relégué à dix points.

Seuteni a servi de baromètre à ce match de gala, revanche du dernier barrage de mai dernier. Il a d'abord eu un éclair de génie avec cette percée sur 55 mètres trouvant au relais le funambule Yann Lesgourgues pour un délicieux essai en coin (7).

Le trois quarts centre de Bordeaux-Bègles Yann Lesgourgues marque le 1er essai du match face à Clermont, lors de la 9e journée du Top 14, le 30 octobre 2021 au Stade Chaban-Delmas Thibaud MORITZ AFP

Puis cette faillite au pied, son point faible connu, que ce soit face aux perches (2 échecs), sur un renvoi du centre directement hors des limites du terrain ou cette touche non trouvée qui a déclenché quelques sifflets dans Chaban.

Couplé à une indiscipline initiale ne favorisant pas ses desseins - 2 pénalités de Morgan Parra à 2 sur 3 - l'UBB a été à la merci du moindre franchissement d'Auvergnats déterminés mais qui se sont cassés les dents sur la défense bordelaise, à la hauteur.

Le contre en touche avec Guido Petti en guide suprême, les mauls pénétrants ont fait le plus grand bien aux joueurs de Christophe Urios pour avancer ou se sortir de la pression adverse.

Replacé au centre lors de l'entrée de François Trinh-Duc (43), qui l'a déchargé efficacement du jeu au pied - drop après deux minutes sur le terrain - Seuteni a fait valoir ses qualités de finisseur en allant inscrire le deuxième essai bordelais d'une course axiale de 40 mètres après un service d'Alexandre Roumat (18-9, 58).

Le trois quarts centre australien de Bordeaux-Bègles Ulupano Seuteni face à Clermont, lors de la 12e journée du Top 14, le 30 octobre 2021 au Stade Chaban-Delmas Thibaud MORITZ AFP

Constamment sous-pression, l'ASM n'a plus rien produit, se contentant d'écoper face aux vagues locales de plus en plus menaçantes.

Si Romain Buros a bien cru payer la domination des siens (essai refusé à la vidéo, 71e), c'est sur une course oblique de cet arrière relâché pour trois jours par le staff du XV de France que Santiago Cordero s'en est allé récompenser les Bordelais d'un essai tout en vitesse et en précision (76).

