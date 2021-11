Italie: et de dix pour Naples et Milan

Le milieu de terrain polonais de Naples Piotr Zielinski célèbre son but avec l'attaquant mexicain Hirving Lozano, lors du match de Serie A contre la Sampdoria, le 23 septembre 2021 à Gênes ANDREAS SOLARO AFP

Rome (AFP)

Insatiables, Naples et l'AC Milan ont remporté dimanche sur terrain adverse, à Salerne (1-0) et à Rome (2-1), leur dixième victoire de la saison, et poursuivent leur coude à coude en tête du Championnat d'Italie à l'issue de la 11e journée.