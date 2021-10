Les avions russes de retour, Charm el-Cheikh l'Egyptienne retrouve vie

Des touristes russes dans la ville balnéaire de Charm el-Cheikh, en Egypte, le 29 septembre 2021 Khaled DESOUKI AFP

4 mn

Charm el-Cheikh (Egypte) (AFP)

Devant son échoppe, Moussa al-Nahass n'arrête pas de sourire. Et il a une bonne raison: il écoule ses parfums et autres épices comme des petits pains auprès de touristes russes enfin de retour à Charm el-Cheikh, après six ans d'absence dans cette cité balnéaire égyptienne.