Taxes acier contre whisky: Washington et l'UE enterrent la hache de guerre au G20

Le président américain Joe Biden et la cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen à Rome, en Italie, le 31 octobre 2021 Brendan SMIALOWSKI AFP

Washington (AFP)

Le président américain Joe Biden et la cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont célébré dimanche à Rome "une nouvelle ère" et une "étape importante" de la relation transatlantique avec l'accord sur l'acier et l'aluminium.