Inde: Google lance un smartphone à bas prix, avec l'homme le plus riche d'Asie

Le nouveau smartphone JioPhone Next, lancé par Google et Reliance Industries, le 1er novembre 2021, à Bombay, en Inde Punit PARANJPE AFP

Bombay (AFP)

Le géant de l'internet Google et l'homme le plus riche d'Asie, Mukesh Ambani, ont lancé lundi en Inde les pré-commandes pour un smartphone présenté comme le plus abordable au monde, s'engageant ainsi dans la course sur le marché en plein essor des téléphones connectés pour petits budgets.