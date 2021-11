"Minuit moins une", le monde face à l'urgence climatique à la COP26

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, arrive au centre de conférence de Glasgow, pour l'ouverture de la COP26, le 1er novembre 2021 PHIL NOBLE POOL/AFP

Des attentes immenses, à la hauteur des désastres climatiques balayant la planète: après les "espoirs déçus" du sommet du G20, plus de 120 dirigeants du monde arrivent lundi à Glasgow, pressés de toutes part de faire plus et plus vite pour éviter le pire à l'humanité.