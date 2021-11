Pleine d'espoir, la Thaïlande accueille ses premiers touristes sans quarantaine

Touristes profitant de la plage Phra Nang de Krabi en Thaïlande le 30 octobre 2021 Mladen ANTONOV AFP

Phuket (Thaïlande) (AFP)

Des dizaines de milliers de voyageurs étaient attendus lundi à Bangkok et sur l'île de Phuket, un espoir de renaissance pour l'industrie touristique thaïlandaise exsangue après un an et demi de verrouillage.