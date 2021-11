Masters 1000 de Paris: Gasquet résiste mais plie face à Dimitrov

D'abord submergé, Richard Gasquet (74e mondial) a finalement résisté à Grigor Dimitrov (30e) avant de céder 6-1, 4-6, 6-2, mardi au premier tour du Masters 1000 de Paris.

Le Bulgare de 30 ans, puissant et précis, a survolé la première manche.

Mais le Français s'est accroché et a rééquilibré les débats dans la deuxième manche où il a fait la course en tête jusqu'à mener 5-4 et ravir la mise en jeu de son adversaire d'un remarquable revers croisé en retour de service, égalisant ainsi à un set partout.

Le Bulgare, ex-N.3 mondial, a cependant pris d'entrée l'avantage dans la manche décisive pour mener 2-0. Il a fait le double break pour mener 5-2 et servir pour le match, qu'il a conclu à la première occasion.

Le Bulgare Grigor Dimitrov, lors de sa victoire (6-1, 4-6, 6-2) face au Français Richard Gasquet, au 1er tour du Masters 1000 de Paris, le 2 novembre 2021 à l'AccorHotels Arena Christophe ARCHAMBAULT AFP

Au prochain tour, Dimitrov, demi-finaliste à Paris en 2019, affrontera le Russe Karen Khachanov (31e) qui avait remporté à Bercy en 2018 le dernier de ses quatre titres ATP à ce jour.

Gasquet, sélectionné en équipe de France pour la Coupe Davis (25 novembre-5 décembre), est le quatrième des sept Français engagés à ne pas franchir le premier tour du tournoi parisien après les éliminations plus tôt de Pierre-Hugues Herbert et, la veille, d'Arthur Rinderknech et Benoît Paire.

Gaël Monfils (22e) tente mardi face à Miomir Kecmanovic (69e) de rejoindre Adrian Mannarino et Hugo Gaston au deuxième tour.

