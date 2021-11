A la COP26, Stella McCartney défend une mode éthique... et rentable

La créatrice de mode britannique Stella McCartney s'entretient avec le prince Charles venu visiter son exposition au musée Kelvingrove, à Glasgow en Ecosse (Royaume-Uni) durant la COP26, le 3 novembre 2021 Owen Humphreys POOL/AFP

3 mn

Glasgow (AFP) – Très engagée pour l'environnement, la créatrice Stella McCartney est venue à Glasgow, où se tient la conférence climat COP26, défendre sa vision d'une mode moins polluante et plus respectueuse de la nature et du bien-être animal.