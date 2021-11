Au tribunal, Patrick Buisson se défend de tout abus de biens sociaux

Paris (AFP) – Des livres, des manuscrits anciens, un fauteuil en cuir ou encore des billets de train: l'ancien conseiller de l'Elysée Patrick Buisson s'est défendu jeudi d'avoir fait supporter des dépenses personnelles à ses sociétés, parlant de frais "modestes" et "légitimes".

L'historien et journaliste de 72 ans est jugé depuis le 18 octobre aux côtés de quatre anciens proches de l'ex-président Nicolas Sarkozy pour des soupçons de favoritisme et de détournement de fonds publics autour de contrats de sondages et de conseil pour la présidence.

Dans un volet de ce dossier, il comparaît en outre, seul, pour abus de biens sociaux, soupçonné d'avoir utilisé la trésorerie de ses deux sociétés, Publifact et Publi-Opinion, pour acquitter environ 180.000 euros de frais personnels sur six ans, entre 2007 et 2012.

Des dépenses "toujours exposées dans l'intérêt des sociétés", soutient à la barre M. Buisson, qui était gérant de fait et non de droit des deux sociétés - une fonction occupée par son fils puis son frère.

Celui qui était alors aussi président de la chaîne Histoire dépeint d'emblée des dépenses minimes - "3,6% du chiffre d'affaires soit 50 euros par jour" - et se plaint d'une "discrimination méthodique, systématique, partisane" lors de l'instruction.

En épluchant sa comptabilité, le président du tribunal Benjamin Blanchet dresse un "inventaire à la Prévert" de dépenses aux "montants très variables" inventoriées par les enquêteurs.

Déplacements

Meubles, DVD, drapeaux, écran de télévision, appareil photo... le prévenu rattache les achats à une série documentaire sur laquelle il a travaillé, à un "repérage" pour un déplacement présidentiel, fait valoir qu'il travaillait de chez lui.

Une facture mentionne un "fauteuil cuir confort" ? "Je passe six à huit heures devant mon écran d'ordinateur", répond Patrick Buisson.

Les comptes mentionnent aussi des billets de train et des frais d'essence, pour des déplacements entre son appartement parisien et sa maison secondaire aux Sables d'Olonnes.

Il affirme s'être fait rembourser "un tiers" de ses déplacements en Vendée où se trouvaient ses "clients anciens ou futurs" - Philippe de Villiers ou Bruno Retailleau. Il devait "garder le lien avec le terrain" pour "ne pas être un conseiller bunkérisé", argue-t-il.

L'ancien conseiller de l'Elysée Patrick Buisson, le 15 octobre 2012 à Paris Miguel MEDINA AFP/Archives

Pendant l'instruction, il avait affirmé avoir dû revenir plusieurs fois "en urgence" à Paris à la demande de Nicolas Sarkozy.

"Parmi les rares choses qu’il nous a dites mardi, il n'a pas fait état d’une grande dépendance à votre égard ..." relève M. Blanchet.

Contraint de témoigner au procès deux jours plus tôt, l'ancien président, couvert par son immunité présidentielle, a opposé le silence du tribunal en invoquant la Constitution.

Au détour d'une question, cependant, sur la "présence physique et intellectuelle de tous les instants" de Patrick Buisson à ses côtés, Nicolas Sarkozy, en froid avec son ancien conseiller depuis 2014, a lâché: "C'est une plaisanterie. J'étais tous les jours en déplacement et je n'avais pas besoin d'une canne".

"Placement judicieux"

"Je n'ai jamais prétendu qu'il avait une grande dépendance", réplique Patrick Buisson jeudi. Mais les "éléments du dossier" montrent selon lui la place qu'il occupait auprès de l'ancien président: "Ce n'est pas une invention de ma part !"

Parmi les frais litigieux figurent aussi de nombreux de livres: un "fonds de documentation" pour Publifact, "matière première" pour une "société d'édition et de conseil", dit-il.

Les manuscrits historiques de valeur? Un "placement judicieux" et "éthique", assure-t-il. Quant à la restauration, il assure qu'il s'agissait de déjeuners de travail, "pas dans des restaurants de luxe".

"On pourrait, de l'extérieur, avoir l'impression qu'il y a une légère confusion entre votre patrimoine" et Publifact, relève le procureur financier Quentin Dandoy. Il mentionne des factures sans justificatifs ou relève que nombre d'entre elles sont dressées au nom de Patrick Buisson et non de Publifact.

Le prévenu convient qu'il ne sortait "jamais" avec la carte ou le chéquier de ses sociétés, mais ajoute qu'il se remboursait ensuite. Il se prévaut aussi d'un contrôle fiscal réalisé sur les exercices 2013 et 2014, qui n'a pas conclu à un redressement.

"Il ne s'agit cependant pas de la même période", réplique le procureur.

"Les dépenses ont la même structure", tempête de plus belle Patrick Buisson, qui insiste: "Il n'y a aucune intention délictueuse". "C'est pas des voyages aux Bahamas, des déjeuners à la Tour d'argent (un restaurant étoilé parisien), c'est l'achat de bouquins !"

Suite du procès lundi.

