La Bourse de Paris finit en hausse de 0,53% et bat de nouveaux records

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ERIC PIERMONT AFP/Archives

Paris (AFP) – La Bourse de Paris a continué d'améliorer ses records en séance et en clôture jeudi, portée par les discours plus accommodants que prévu des banques centrales et par la dynamique positive des résultats d'entreprises.