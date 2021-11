Masters 1000 de Paris: Zverev en quarts aux dépens de Dimitrov

Paris (AFP) – L'Allemand Alexander Zverev, 4e mondial, s'est qualifié jeudi pour les quarts de finale du Masters 1000 de Paris en battant le Bulgare Grigor Dimitrov (30e) 7-6 (7/4), 6-7 (3/7), 6-3 au terme de 2h46 d'un combat spectaculaire.

Publicité Lire la suite

"C'est un de mes meilleurs matchs de la saison. Grigor a joué de manière incroyable, ça aurait pu tourner dans un sens comme dans l'autre. J'ai été chanceux à certains moments, comme quand j'ai sauvé mon service dans le troisième set. Je suis épuisé, j'ai de la peine à parler", a commenté Zverev.

Finaliste l'an dernier, il affrontera vendredi l'Américain Marcos Giron (57e) ou le Norvégien Casper Ruud (8e) pour une place dans le dernier carré.

Le champion olympique de Tokyo, âgé de 24 ans, a semblé mettre la main sur la partie en breakant dans le premier set pour mener 4-3.

Mais bruyamment soutenu par le public, le Bulgare de 30 ans, demi-finaliste à Bercy en 2019, s'est accroché et a égalisé à 5-5 avant de céder la première manche au tie break. Ce qui a permis à Zverev de narguer un peu les spectateurs... et de s'attirer de francs sifflets.

"J'adore jouer à Paris, que ce soit à Roland-Garros ou ici: le public est toujours très bruyant, donne beaucoup d'énergie, que ce soit pour ou contre moi", a-t-il néanmoins assuré.

Plus créatif mais un peu plus friable, Dimitrov a tenu le bras de fer dans le deuxième set jusqu'à décrocher un second jeu décisif en sauvant deux balles de match.

Et cette fois, c'est lui qui a nettement pris le dessus pour se détacher 5-0 puis 6-1 avec cinq balles pour égaliser à un set partout, la troisième étant la bonne.

Le match a alors semblé basculer, mais Zverev a sauvé trois balles de break sur sa première mise en jeu du set avant d'égaliser à 1-1. De nouveau, l'Allemand a sauvé trois balles de break pour revenir à 3-3. Et dans la foulée, c'est lui qui a pris le service de son adversaire sur sa première balle de break.

L'Allemand Alexander Zverev (d) vainqueur du Bulgare Grigor Dimitrov (g) au Masters 1000 de Paris, le 4 novembre 2021 Christophe ARCHAMBAULT AFP

Il a confirmé sur sa propre mise en jeu, non sans sauver une balle de débreak et, plus d'une heure après sa première balle de match, il a conclu sur sa troisième, sur le service de Dimitrov.

Avec désormais 54 victoires depuis le début de la saison, dont 27 pour seulement deux défaites depuis le début des JO, Zverev n'est plus qu'à un match gagné du record de l'année de Stefanos Tsitsipas (3e mondial) qui a abandonné dès son entrée en lice à Bercy.

© 2021 AFP