Foot/L1: Lionel Messi absent pour le déplacement du PSG à Bordeaux samedi (entraîneur)

Lionel Messi à l'échauffement avant le match de Ligue des champions entre son club du Paris SG et Leipzig, le 19 octobre 2021 à Paris FRANCK FIFE AFP/Archives

1 mn

Saint-Germain-en-Laye (AFP) – Déjà absent à Leipzig mercredi, la star du Paris SG Lionel Messi, gêné à une cuisse et à un genou, ne sera pas non plus du déplacement à Bordeaux samedi (21h00) en Ligue 1, a annoncé l'entraîneur Mauricio Pochettino vendredi en conférence de presse.