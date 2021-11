Hanoï déploie son premier métro pour réduire les embouteillages

Passagers dans le premier train urbain de Hanoï, le 6 novembre 2021 Nhac NGUYEN AFP

Hanoï (AFP) – Hanoï, qui compte plus de cinq millions de mobylettes, a inauguré samedi sa toute première ligne ferroviaire urbaine, les autorités s'efforçant de réduire le trafic et la pollution qui pèsent de plus en plus sur la capitale vietnamienne.