L'astronaute Thomas Pesquet rentrera sur Terre lundi

L'astronaute français Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale, le 5 septembre 2021 - EUROPEAN SPACE AGENCY/AFP/Archives

Washington (AFP) – Le Français Thomas Pesquet et trois autres astronautes quitteront la Station spatiale internationale dimanche, et amerriront au large de la Floride "pas plus tôt" que lundi à 12H14 GMT, après avoir passé plus de six mois dans l'espace, a annoncé la Nasa vendredi.