En Egypte, les tontines en ligne rajeunissent un incontournable de l'entraide

L'application Elgameya, (tontine en arabe égyptien), qui permet de participer à des cagnottes communautaires en ligne, ouverte sur un smartphone, le 12 septembre 2021 au Caire Khaled DESOUKI AFP

Le Caire (AFP) – "Plus facile et plus sûre", c'est ainsi que Menna Chaaraoui, adepte des tontines numériques, décrit son expérience de ces cagnottes communautaires 2.0 qui permettent à des groupes d'inconnus d'économiser ensemble, et ont le vent en poupe en Egypte.