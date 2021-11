Ses abonnés sur Twitter ont tranché: Musk doit vendre 10% de ses parts dans Tesla

Elon Musk lors d'une visite de l'usine Tesla en construction, le 13 août 2021 à Gruenheide, près de Berlin, en Allemagne Patrick Pleul POOL/AFP/Archives

New York (AFP) – Elon Musk a demandé à ses abonnés sur Twitter s'il devrait vendre 10% de ses parts dans Tesla. 3,5 millions d'entre eux ont voté entre samedi et dimanche et répondu "oui" à 57,9%.