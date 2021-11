Le siège de l'ONU, trésor d'oeuvres d'art

Werner Schmidt, le fonctionnaire de l'Onu chargé de superviser sa collection d'oeuvres d'art, devant "La fenêtre", une peinture sur verre de Marc Chagall, le 3 novembre, à New York Bryan R. Smith AFP

New York (AFP) – Marc Chagall, Henry Moore, Fernand Léger: en près de huit décennies, le siège des Nations unies à New York a accumulé de précieuses oeuvres d'art, de la part d'Etats et de particuliers, faisant de l'enceinte une étape méconnue mais attrayante de la Grosse Pomme.