En Saxe, des non-vaccinés déterminés malgré l'explosion des cas

Radeberg (Allemagne) (AFP) – Victime d'une explosion des cas de Covid-19, la région de Saxe dans l'Est de l'Allemagne conditionne désormais l'accès aux restaurants et lieux fermés à une vaccination. Mais la détermination des habitants non-vaccinés à refuser les doses reste intacte.

Situé en Saxe (ex-RDA), un des foyers de contamination, Radeberg est une des villes allemandes présentant un des taux de vaccination les plus bas du pays, avec seulement 45,7%, contre environ 67% à l'échelle nationale.

Dans le magasin de vêtements "No 1 Mode", sur la place de la ville, un panneau en vitrine prévient ainsi les clients potentiels qu'ils sont tous les bienvenus, quel que soit leur statut vaccinal.

"Aucune chance"

À l'intérieur, Sabine Lonnatzsch, 59 ans, vendeuse non masquée, trouve les nouvelles règles "discriminatoires" car elles "cantonnent les non-vaccinés dans leur coin".

Mme Lonnatzsch n'est elle-même pas vaccinée et assure que les nouvelles restrictions ne la feront pas changer d'avis: elle ne se rendra tout simplement plus au restaurant ni n'assistera pas à des événements collectifs.

"J'ai eu des cas de Covid dans ma famille et à mes yeux, ce n'est rien de plus qu'une mauvaise grippe. Avec une grippe sévère, il y a aussi des cas qui finissent à l'hôpital", affirme-t-elle.

Ces nouvelles règles interviennent dans un contexte d'augmentation spectaculaire des infections en Allemagne, le taux d'incidence national ayant atteint mardi 213,7 cas pour 100.000 personnes au cours des sept derniers jours, un record depuis le début de la pandémie.

Le gouvernement d'Angela Merkel, chargé d'expédier les affaires courantes, comme les partis en train de négocier la future coalition au pouvoir, excluent à ce stade d'instaurer toute obligation vaccinale.

Des gens font la queue devant un centre de vaccination à Radeberg, en Allemagne, le 8 novmebre 2021 Tobias SCHWARZ AFP

L'objectif est plutôt de donner un coût de fouet à une campagne de vaccination qui piétine depuis des semaines. Mais le défi s'annonce de taille face à la défiance de la population non-vaccinée. Près des deux tiers (65%) des personnes n'ayant reçu aucune injection préviennent ainsi qu'il n'y a strictement "aucune chance" qu'elles franchissent le pas, selon un sondage Forsa.

Le nouveau dispositif risque de mobiliser un peu plus le mouvement, dit des "libres penseurs", opposé aux restrictions et à la vaccination, particulièrement actif en Saxe.

A Radeberg, en face du magasin de vêtements, le Café Roethig, un restaurant local, s'en tient aux règles. Le comptoir est tapissé de gâteaux frais, tartes et beignets glacés, mais il n'y a pas un client en vue.

"Mauvais pour les affaires"

"C'est vraiment mauvais pour les affaires", déplore Carola Roethig, 58 ans, co-propriétaire non vaccinée. "Beaucoup de nos clients ne sont pas vaccinés, donc nous perdons des revenus, car moins de gens viennent". Elle aussi juge les nouvelles règles discriminatoires: "je n'ai pas le droit d'aller au restaurant le soir et d'avoir un bon dîner avec mon mari. Je ne pense pas que ce soit juste".

Malgré la poussée épidémique, la restauratrice n'est "pas convaincue" par les vaccins anti-Covid, "développés en si peu de temps".

Devant le café, une cliente potentielle, qui se présente comme Susan, 40 ans, est du même avis. "Rien ne me convaincra de me faire vacciner, lâche-t-elle. "Je n'en vois pas l'utilité car (les personnes vaccinées) peuvent toujours contracter la maladie et infecter d'autres personnes".

Devant l'hôtel de ville de Radeberg, une modeste file d'attente s'est formée pour participer à une campagne de vaccination organisée pour encourager les gens à se faire vacciner.

Un homme devant la vitrine d'une pharmacie, près d'un centre de vaccination, à Radeberg, en Allemagne, le 8 novembre 2021 Tobias SCHWARZ AFP

Mermerza Kabirzada, aide-cuisinière de 36 ans, avait auparavant hésité parce que "j'ai entendu dire que beaucoup de gens sont morts en Norvège et que d'autres ont eu de la fièvre, alors j'avais un peu peur".

Mais comme les chiffres augmentent de façon spectaculaire, "je me rends compte maintenant que c'est très important", admet-elle.

Nicole Wieberneit, 39 ans, infirmière en soins intensifs, fait la queue pour recevoir son rappel. Elle est optimiste devant l'efficacité des nouvelles règles. "Quand il s'agit de la liberté de voyager, de sortir manger... je pense que plus de gens se manifesteront", selon elle.

