Le conglomérat General Electric (GE) se scinde en trois entités distinctes

Créé à la fin du 19e siècle par Thomas Edison, General Electric a longtemps représenté l'un des fleurons de l'industrie américaine SEBASTIEN BOZON AFP/Archives

New York (AFP) – Le conglomérat américain General Electric (GE) a annoncé mardi qu'il allait séparer ses activités en trois entreprises différentes, toutes cotées en Bourse et qui seront respectivement spécialisées dans l'aviation, les soins de santé et l'énergie.