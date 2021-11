NBA: Curry et les Warriors irrésistibles, Dallas s'accroche

Paris (AFP) – Les Warriors, dans le sillage de Stephen Curry et ses 50 points en 35 minutes contre Atlanta, n'en finissent plus d'être irrésistibles, contrairement aux Nets, qui ont connu un coup d'arrêt face aux Bulls lundi en NBA.

Tout va bien pour Stephen Curry ! Le meneur de 33 ans n'a eu besoin que de 35 minutes sur le parquet pour devenir le premier joueur à atteindre la barre des 50 points cette saison, prenant une part active dans le succès de Golden State face aux Hawks (127-113).

Avec en prime 10 passes décisives et 7 rebonds au compteur, Curry a confirmé sa forme éblouissante du début de saison, inscrivant les 13 premiers points de son équipe et infligeant un 10-0 sans appel à Atlanta dans le troisième quart-temps.

De quoi mener des Warriors presque invincibles à la victoire, pour leur neuvième succès en dix rencontres.

La franchise de la baie de San Francisco affiche le meilleur bilan de la NBA après dix matches et survole la conférence Ouest devant Utah et Dallas.

Les Mavericks tentent de suivre le rythme et ont engrangé une septième victoire contre la Nouvelle-Orléans 108-92. Les Texans ont pu s'appuyer sur leur maître à jouer slovène Luka Doncic, auteur de 25 points, 5 passes et 5 rebonds.

Les Lakers toujours sans LeBron

La victoire a été bien plus longue à se dessiner pour les Lakers, qui ont eu besoin d'aller jusqu'à la prolongation pour venir à bout de Charlotte (126-123).

Toujours sans LeBron James, blessé aux abdominaux, Los Angeles a eu besoin d'Anthony Davis (32 points, 12 rebonds) et du triple double de Russell Westbrook (17 points, 12 rebonds, 14 passes) pour répondre à celui du meneur des Hornets LaMelo Ball (25 points, 15 rebonds, 11 passes).

A noter également la grosse performance du vétéran Carmelo Anthony (37 ans), auteur de 29 points pour assurer un sixième succès aux Lakers et ainsi relancer la machine après deux défaites consécutives.

Le début de saison prometteur de Charlotte semble en revanche bien loin, après cette cinquième défaite d'affilée.

La nuit a également été marquée par la victoire de Denver sur son parquet contre Miami (113-96). Mais les Nuggets pourraient être privés un moment de Nikola Jokic, qui a signé un triple double (25 points, 15 rebonds, 10 passes): le Serbe, auteur d'une violente charge dans le dos sur Markieff Morris a été expulsé, tout comme son vis-à-vis du Heat.

"Je me sens mal. Je ne dois pas réagir comme ça. Il m'a percuté. Ce n'était pas une belle action, et je dois me protéger", a regretté Jokic après son coup de sang.

A l'Est, Chicago a mis fin à la belle série de cinq succès consécutifs des Nets (118-95) malgré la grosse prestation de Kevin Durant (38 points, 10 rebonds).

Les Bulls remontent sur le podium de la conférence Est grâce à cette septième victoire, bien aidés par les 28 points de DeMar DeRozan et par les 24 unités de Zach Lavine.

La soirée a été moins bonne pour Philadelphie, débutant par le test positif au Covid-19 de sa star Joel Embiid, qui devrait être absent une dizaine de jours, et se finissant par une défaite serrée contre les Knicks (103-96).

Stoppés après six victoires d'affilée, les 76ers conservent malgré tout la première place au classement à l'Est.

Phoenix l'a également emporté pour la cinquième fois en autant de matches, contre Sacramento (109-104), tandis que Memphis a dominé Minnesota après une prolongation (125-118).

