Bronchiolite: l'épidémie a gagné toute la métropole

Paris (AFP) – L'épidémie de bronchiolite, qui frappe d'abord les nourrissons et risque d'être particulièrement marquée cet hiver après une année blanche liée au Covid, frappe désormais toute la France métropolitaine, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires.

"L'épidémie de bronchiolite touche désormais l'ensemble des régions de France métropolitaine avec le passage de la Corse en phase épidémique", a annoncé l'agence Santé publique France.

Chez les enfants de moins de 2 ans, la principale tranche d'âge frappée par la bronchiolite, les indicateurs restent à un "niveau élevé", précise l'agence, qui faisait état depuis plusieurs semaines d'une forte progression.

La Corse était la dernière région de la métropole à rester en phase pré-épidémique après l'entrée la semaine dernière de la Bretagne dans l'épidémie.

Lors de la semaine du 1er novembre, parmi les 4.100 enfants de moins de deux ans vus aux urgences pour bronchiolite, 3.652 (89%) étaient âgés de moins d'un an et 1.427 (35%) ont été hospitalisés.

Parmi les enfants hospitalisés, 1.331 (93%) étaient âgés de moins d'un an.

Courante et très contagieuse, la bronchiolite provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. La plupart du temps bénigne, elle peut toutefois nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation.

L'hiver dernier, les confinements et les gestes barrières anti-Covid ont contribué à bloquer tous les virus, dont le VRS (virus respiratoire syncytial), responsable de la bronchiolite.

Les enfants ont été moins infectés que d'habitude et sont donc moins immunisés sur le plan collectif, ce qui laisse craindre une épidémie plus forte cette année.

Ce phénomène pourrait aussi concerner d'autres virus hivernaux, dont ceux de la grippe ou de la gastro-entérite.

Santé publique France réalise aussi un suivi de la grippe saisonnière, pour laquelle la campagne de vaccination est lancée depuis quelques semaines.

Pour l'heure, la maladie se limite à des "cas sporadiques", selon l'agence, qui fait état d'un seul cas admis en soins critiques à l'hôpital.

