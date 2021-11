Face à la recrudescence des attaques, l'Agence européenne de cybersécurité veille

Face à la recrudescence des attaques, l'Agence européenne de cybersécurité monte en puissance PHILIPPE HUGUEN AFP/Archives

Athènes (AFP) – Avec la recrudescence des cyberattaques en Europe, l'Agence européenne de cybersécurité (ENISA), basée à Athènes, est montée en puissance pour mieux repérer les menaces de plus en plus sophistiquées et répondre rapidement aux besoins grandissants en sécurité informatique.