Hand: Nocandy, statut de commandeur et défaite en horreur

Paris (AFP) – En un été, elle est devenue championne olympique avec les Bleues, capitaine et tireuse de penalties à Metz: Méline Nocandy et sa haine de la défaite guideront les Dragonnes mercredi contre les tenantes du titre brestoises dans l'affiche du championnat de France.

"J'ai besoin de récupérer le titre, c'est la première fois qu'on l'a perdu depuis que je suis à Metz et franchement ça nous a beaucoup touchées." Arrivé de sa Guadeloupe natale au centre de formation lorrain à l'aune de la saison 2015-2016, Méline Nocandy n'avait connu que les fins de saisons qui chantent. Le plus souvent "on est les championnes".

Alors la saison dernière, terminée par une défaite en finale contre Brest au nombre de buts à l'extérieur, a "marqué" la demi-centre de 23 ans comme ses coéquipières.

"Peut-être qu'on n'a pas fait assez, je me dis ça. Peut-être qu'on s'est reposées sur le fait qu'on était Metz Handball", cherche-t-elle à comprendre, interrogée par l'AFP.

Plus que les autres, la médaillée d'or olympique à Tokyo a la défaite en horreur, dans des proportions peu communes, même chez une sportive de haut niveau.

Son entraîneur Emmanuel Mayonnade, arrivé à la tête des Dragonnes en même temps que la Guadeloupéenne a rejoint le centre de formation en 2015, décrit à l'AFP une "vraie, grosse compétitrice".

"Ca me bouffe"

"Elle peut s'agacer de tout et très vite à l'entraînement, si elle a le sentiment d'être mal arbitrée dans un petit jeu de handball ou de sprint", liste celui qui lui a offert ses premières secondes de jeu en équipe première. Elle avait 18 ans et "survolait déjà" la N1 féminine, la troisième division, où évoluait l'équipe réserve de Metz.

"Même lors d'un pierre-papier-ciseaux, elle peut s'énerver, assure-t-il. Par exemple, si elle a le sentiment que la fille en face a attendu un dixième de seconde pour sortir sa main."

Méline Nocandy inconsolable à l'issue du revers des Bleues face au Danemark aux Mondiaux de hand de Kumamoto, le 6 décembre 2019 CHARLY TRIBALLEAU AFP/Archives

"Peut-être que je suis dans l'abus, reconnaît l'intéressée. Mais je n'aime pas du tout perdre, ça me rend vraiment malade. Pourtant, je sais que j'ai le droit."

Même un jeu à l'échauffement peut la retourner : "je le prends vraiment à coeur et ça me bouffe. Ca passe vite mais sur le moment j'ai le seum, je suis énervée. On pourrait croire qu'on vient de me dire que je serai privée vingt ans de handball."

"C'est une athlète de très haut niveau et elle a clairement beaucoup de caractère, résume Emmanuel Mayonnade. Il vaut mieux cela que quelqu'un qui n'en a pas du tout, le choix est très vite fait."

Nouvelles responsabilités

C'est l'une des raisons qui ont conduit le technicien à lui confier cette saison le brassard de capitaine malgré son jeune âge (23 ans).

"Elle est jeune, mais ce n'était pas un critère déterminant, c'est un leader par l'exemple."

Un an seulement après le départ de Grâce Zaadi à Rostov, qui lui a libéré une place de titulaire, Méline Nocandy endosse toujours davantage de responsabilités.

Méline Nocandy avec l'équipe de France contre la Norvège à l'Euro de handball à Herning, au Danemark, le 20 décembre 2020 Jonathan NACKSTRAND AFP/Archives

En plus du capitanat, elle a le rôle de tireuse de penalty attitrée. Une charge supplémentaire qui fait d'elle la meilleure marqueuse du club en Ligue des champions cette saison (30 buts, 5 matches) et qu'elle a reprise avec le départ des spécialistes messines du jet de sept mètres en fin de saison dernière (Manon Houette et Marie-Hélène Sajka).

"Je prends ça comme du dépannage, relativise-t-elle. Je ne me considère pas spécialiste comme Ana Gros (l'ex-shooteuse de Metz puis Brest)."

"C'est un exercice où l'on est arrêté et moi je n'ai pas un bras extraordinaire. Je me dis juste qu'il faut que la balle rentre. Je ne sais pas comment mais il faut qu'elle rentre."

