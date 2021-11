Wall Street ouvre en baisse, mal orientée par l'inflation

Un opérateur au New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, un chiffre d'inflation américain plus élevé que prévu accélérant une phase de consolidation déjà entamée mardi, après une longue séquence de hausses.