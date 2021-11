Covid: l'Allemagne tente de réagir à l'emballement de l'épidémie

Le ministre des finances allemand et candidat à la chancellerie Olaf Scholz annonce des mesures pour faire face au regain de l'épidémie de Coronavirus au Bundestag le 11 novembre 2021 John MACDOUGALL AFP

4 mn

Berlin (AFP) – Plus de contaminations et plus de malades à l'hôpital: l'épidémie de Covid-19 s'emballe en Allemagne, où la barre des 50.000 nouvelles infections quotidiennes a été franchie, forçant le futur chancelier Olaf Scholz à sortir de sa réserve.