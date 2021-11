Transat Jacques Vabre: Cammas toujours en tête, Coville percute un ofni

Paris (AFP) – La flotte de la Transat Jacques Vabre filait vendredi vers le sud avec des conditions climatiques plus chaudes pour les premiers, Franck Cammas en tête, et encore difficiles pour les suivants, alors que le maxi-trimaran de Thomas Coville et Thomas Rouxel (Sodebo Ultim 3) a été endommagé par un choc avec un objet flottant non identifié (ofni).

L'un des deux foils (appendices latéraux) qui permettent au bateau de voler a été endommagé mais les deux marins sont sains et saufs et en sécurité dans le bateau, a indiqué leur équipe et l'organisation de la course.

Les skippers Thomas Coville (d) et Thomas Rouxel à bord de leur maxi-trimaran "Sodebo", le 12 octobre 2021, au large de Lorient, à quelques semaines de leur départ pour la Transat Jacques Vabre LOIC VENANCE AFP/Archives

Un diagnostic est en cours pour tenter d'évaluer les dégâts sur le foil tribord du bateau qui fait partie de la classe Ultim (multicoques volants de 32 m).

Encore 2e jeudi soir, Sodebo Ultim 3 est tombé à la 5e et dernière place de la catégorie à 136,3 milles du premier, Maxi Edmond de Rothschild, de Franck Cammas et Charles Caudrelier.

Partis dimanche du Havre à destination de la Martinique, les voiliers de tête passaient jeudi à la mi-journée au large de l'île de Madère.

Les organisateurs de cette 15e édition de la course transatlantique autorisent les escales techniques et Coville peut donc choisir de rallier un port pour réparer, selon l'importance des dégâts, puis de repartir en course.

La course comptait au départ 79 bateaux répartis en quatre classes (Ultim, Imoca, Ocean Fifty et Class 40) et trois parcours différents en fonction de la classe. Deux ont déjà abandonnés, tous les deux dans la catégorie Imoca et suite à des démâtages.

Classements jeudi à 15h00:

. Class 40 (12,20 m)

1. La Manche #EvidenceNautique (FRA) à 3.921,1 milles de l'arrivée

(Nicolas Jossier, Alexis Loison)

2. Lamotte Module Création (FRA) à 9,9 milles du premier

(Luke Berry, Achille Nebout)

3. Edenred (FRA) 16,4

(Emmanuel Le Roch, Pierre Quiroga)

4. Banque du Léman (SUI) 19,9

(Valentin Gautier, Simon Koster)

5. Volvo (BEL) 20,4

(Jonas Gerckens, Benoit Hantzperg)

...

. Imoca (18,28 m)

1. Apivia (FRA) à 4.729,3 milles de l'arrivée

(Charlie Dalin, Paul Meilhat)

2. LinkedOut (FRA) à 35,1 milles du premier

(Thomas Ruyant, Morgan Lagravière)

3. Charal (FRA) 67,1

(Jérémie Beyou, Christopher Pratt)

4. Initiatives-Cœur (GBR) 80,9

(Sam Davies, Nicolas Lunven)

5. 11th Hour Racing Team - Malama (USA) 108,0

(Charlie Enright, Pascal Bidégorry)

...

. Ocean Fifty (15 m)

1. Koesio (FRA) à 4.545,0 milles de l'arrivée

(Erwan Le Roux, Xavier Macaire)

2. Primonial (FRA) à 28,1 milles du premier

(Sébastien Rogues, Matthieu Souben)

3. LEYTON (GBR) 62,5

(Sam Goodchild, Aymeric Chappellier)

4. Solidaires En Peloton (FRA) 62,6

(Thibaut Vauchel-Camus, Frédéric Duthil)

5. Les P'tits Doudous - The Arch (FRA) 73,3

(Armel Tripon, Benoit Marie)

...

. Ultime (30m)

1. Maxi Edmond de Rothschild (FRA) à 6.473,4 milles de l'arrivée

(Franck Cammas, Charles Caudrelier)

2. Banque Populaire XI (FRA) à 67,9 milles du premier

(Armel Le Cléac'h, Kevin Escoffier)

3. SVR-Lazartigue (FRA) 88,6

(François Gabart, Tom Laperche)

4. Actual Ultim 3 (FRA) 103,3

(Yves le Blévec, Anthony Marchand)

5. Sodebo ultim 3 (FRA) 190,9

(Thomas Coville, Thomas Rouxel)

