Contre le réchauffement, l'agriculture française expérimente des "parasols" mobiles

Parasols mobiles sur la vigne à Rians (Var) le 28 août 2021 Nicolas TUCAT AFP/Archives

Rians (France) (AFP) – Et si vignes et pommiers étaient ombragés par des "parasols" mobiles produisant de l'énergie solaire? Ces ombrières photovoltaïques sont expérimentées sur quelques vergers et vignobles du bassin méditerranéen français, une zone victime du réchauffement climatique.