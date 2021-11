Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Paris (AFP) – Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

"Confinement partiel" aux Pays-Bas

Confronté à un nombre record de cas de Covid-19, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte doit annoncer vendredi de nouvelles mesures de restriction, dont l'introduction du premier "confinement partiel" de cet hiver en Europe occidentale.

Parmi les mesures attendues, et qui courront sur trois semaines, les bars, les restaurants et les magasins non essentiels devraient fermer à 19H00 locale tandis que le télétravail devrait être favorisé, selon les médias locaux.

Les écoles devraient toutefois rester ouvertes et les sorties hors du domicile autorisées.

Nouvelles restrictions en Norvège

La Norvège va réintroduire des restrictions anti-Covid au niveau national face à la forte reprise de l'épidémie, en autorisant notamment les communes à avoir recours au pass sanitaire, a annoncé le gouvernement vendredi.

Le pays scandinave, qui avait levé toutes ses restrictions fin septembre, va également proposer une troisième dose de vaccin pour tous les plus de 18 ans, en excluant toutefois des confinements et des mesures drastiques.

- ... et à l'île Maurice -

L'île paradisiaque de Maurice, dans l'océan Indien, a imposé vendredi une série de nouvelles mesures de restrictions pour faire face à une recrudescence des cas, malgré un taux de vaccination élevé.

"L’Etat ne pourra pas lutter seul contre la propagation du Covid-19", a déclaré le Premier ministre Pravind Jugnauth, accusant les personnes qui ne respectent pas les protocoles sanitaires d'être responsables de l'augmentation du nombre de contaminations.

AstraZeneca dans le rouge au 3e trimestre

Le géant pharmaceutique AstraZeneca est tombé dans le rouge au troisième trimestre à cause de ses impôts, de la hausse des coûts de recherche et ventes, malgré la hausse des recettes dopées par le vaccin contre le Covid.

La perte nette atteint 1,65 milliard de dollars sur la période contre un bénéfice de 651 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a en revanche bondi de 50% à 9,9 milliards de dollars.

Contrairement à ses rivaux, AstraZeneca s'est engagé à vendre son vaccin à prix coûtant.

Calédonie: le référendum maintenu au 12 décembre

Le référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie aura lieu comme prévu le 12 décembre, malgré la décision des indépendantistes de ne pas y participer à cause des impacts de l'épidémie de Covid-19, une décision saluée par les partisans du maintien dans le giron de la France.

Plus de cinq millions de morts

La pandémie a fait au moins 5.078.208 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (759.677), devant le Brésil (610.224), l'Inde (462.690), le Mexique (290.630) et la Russie (252.926).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

