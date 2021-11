EDF ne coupera plus la lumière en cas d'impayés

Une facture EDF vue à travers une ampoule DENIS CHARLET AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – EDF ne coupera plus la lumière: l'entreprise va cesser de demander la coupure de l'électricité pour les particuliers en situation d'impayés, et ce toute l'année et non plus seulement durant la trêve hivernale, une mesure réclamée par les associations de lutte contre la précarité.