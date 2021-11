F1: répit pour Hamilton, qui partira en tête de la course sprint au Brésil

Sao Paulo (AFP) – Une performance qui tombe à pic: le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), qui a dominé les qualifications vendredi, partira en tête de la course sprint qualificative du Grand Prix du Brésil de Formule 1 samedi, sur le circuit d'Interlagos à Sao Paulo.

"Ca fait tellement longtemps que c'est comme si c'était la première fois", s'est exclamé le septuple champion du monde de 36 ans, qui n'avait plus été le plus rapide sur un tour depuis le GP de Hongrie début août, avant la trêve estivale. Une éternité pour un spécialiste de l'exercice !

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), son rival au Championnat du monde avec 19 points d'avance à quatre courses de l'issue, l'accompagnera en première ligne samedi à 16h30 (20h30 françaises).

Mais rien n'est joué pour la grille de départ du Grand Prix dimanche, qui sera déterminée par les résultats de cette course sprint de 24 tours de 4,309 km (soit un peu plus de 100 km avalés en une trentaine de minutes) mais aussi par la pénalité de cinq places imposée à Hamilton pour un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison.

Regardant déjà vers dimanche, quand cela comptera vraiment, le Britannique promet de "tout donner", pénalité ou pas. Il n'a pas le choix: il lui faut impérativement empêcher Verstappen de creuser l'écart au classement des pilotes au-delà de la barre des 25 points, ce qui le mettrait à l'abri d'un abandon.

Alors que sa Red Bull devait sur le papier être plus performante que la Mercedes sur le circuit brésilien, le Néerlandais est "juste heureux d'être deuxième", même si son visage exprime le contraire. "Il faut parfois être réaliste, on n'en avait pas beaucoup plus sous le pied", admet-il.

"Mais le plus important, c'est dimanche", rappelle le pilote Red Bull, qui chasse son premier titre mondial à 24 ans. "La météo sera complétement différente, il fera beaucoup plus chaud, et ça modifiera le comportement des monoplaces", a priori au désavantage des Flèches d'argent.

Les lieutenants de Mercedes et de Red Bull, le Finlandais Valtteri Bottas et le Mexicain Sergio Pérez, héritent de la deuxième ligne au départ du sprint.

Le Français Pierre Gasly (AlphaTauri), qui a décroché son premier podium (2e) à Interlagos en 2019, et l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari) se placent sur la troisième.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), le Britannique Lando Norris (McLaren), l'Australien Daniel Ricciardo (McLaren) et l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine) complètent le Top 10, devant le deuxième Français Esteban Ocon (Alpine), 11e.

Le GP du Brésil, absent du calendrier 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, est le troisième et dernier en 2021 (après la Grande-Bretagne en juillet et l'Italie en septembre) à proposer un nouveau format, avec samedi une course sprint qualificative dont les résultats déterminent la grille de départ de dimanche.

Les qualifications classiques, elles, fixent les positions de départ de cette course sprint, dont les trois premiers marqueront aussi des points au championnat (de 3 pour le premier à 1 pour le troisième).

