L'Unesco fête ses 75 ans d'action pour la culture

La directrice générale de l'Unesco Audrey Azoulay et le président du Ghana Nana Akufo-Addo le 12 novembre 2021 au siège de l'Unesco à Paris JULIEN DE ROSA POOL/AFP

Paris (AFP) – Vingt-huit chefs d'Etat et de gouvernement ont célébré vendredi à Paris le 75e anniversaire de l'Unesco, organisation onusienne créé en 1946 sur les ruines de la Seconde guerre mondiale, qui aspire à construire la paix via la culture, la science et l'éducation.