XV de France: vers un retour d'Alldritt comme titulaire

Marcoussis (France) (AFP) – Incontournable sous la houlette de Fabien Galthié, le troisième ligne centre Grégory Alldritt avait été relégué pour la première fois sur le banc contre l'Argentine, mais il devrait récupérer le N.8 contre la Géorgie dimanche (14h00) à Bordeaux pour solidifier le paquet d'avants.

C'est d'ailleurs à l'avant que des modifications risquent d'être opérées lors de l'annonce de la liste des vingt trois vendredi (11h00), pour défier les "Lelos" et leur "pack" réputé pour sa puissance.

L'association entre Romain Ntamack, repositionné au centre, et Matthieu Jalibert, adoubé à l'ouverture, devrait elle être renouvelée, même si celle-ci n'a pas tenu ses promesses samedi dernier, face à l'Argentine (victoire 29-20), adversaire plus relevé que la Géorgie.

Ntamack, habituel N.10 des Bleus depuis la Coupe du monde 2019, est sorti frustré avant l'heure de jeu, remplacé par le centre rochelais Jonathan Danty, qui a apporté sa puissance dans un registre différent.

"Romain n'est pas sacrifié du tout", a cependant assuré l'entraîneur des arrières français Laurent Labit, jeudi à Marcoussis.

"Il faudra qu'il soit plus efficace que ce qu'il a été le week-end dernier mais ce sont des choses sur lesquelles il doit s'adapter, le vivre et le revivre. C'est un poste qu'il a beaucoup occupé au Stade toulousain, donc ce n'est pas nouveau et pas un problème pour en avoir discuté avec lui", a argumenté le technicien.

"Un challenge" pour Alldritt

Si les lignes arrières ne devraient donc pas bouger, avec notamment l'arrière Melvyn Jaminet, désigné homme du match face aux Pumas (19 points), reconduit comme buteur, le paquet d'avants, mis à mal par la rugosité argentine au Stade de France, est lui susceptible de retouches, selon les compositions alignées à l'entraînement dans la semaine.

L'arrière des Bleus Malvyn Jaminet, plaqué par l'Argentin Jeronimo De La Fuente, durant le test-match entre la France et les Pumas au Stade de France à Saint-Denis, le 6 novembre 2021 FRANCK FIFE AFP/Archives

Premier changement majeur: le retour dans le quinze d'Alldritt qui avait apporté sa solidité face aux Argentins dans les vingt-cinq dernières minutes.

Le néo-Toulousain Anthony Jelonch, promu titulaire au poste de troisième ligne centre, était épaulé des flankers Cameron Woki et François Cros.

Frustré Alldritt? Non, à l'entendre: "il y a une bonne émulation, la concurrence est très saine et c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est un challenge", a assuré le Rochelais mercredi.

La polyvalence de Macalou

En troisième ligne, Jelonch pourrait du coup glisser à l'aile et le troisième poste du trident être confié au Parisien Sekou Macalou, entré en fin de match face aux Pumas. La polyvalence du joueur du Stade français, capable d'évoluer aussi au poste de trois-quarts aile, plaît à l'encadrement des Bleus, lequel peut se permettre de disposer de six avants (pour deux purs arrières) sur le banc.

"Sekou est un joueur qui s'exprime pleinement dans les couloirs. C'est là qu'il peut être très efficace. Si jamais il vient à intégrer la ligne de trois-quarts, son rôle serait exactement le même dans notre organisation que lorsqu'il joue en troisième ligne", a expliqué Labit.

Le flanker du Stade Francais, Sekou Macalou, marque un essai durant un match de Top 14 contre l'USAP au stade Aimé-Giral de Perpignan, le 16 octobre 2021 RAYMOND ROIG AFP/Archives

En deuxième ligne, Galthié pourrait en revanche innover, avec un tandem composé de Romain Taofifenua, habituellement remplaçant, et de Woki, dont les aptitudes en touche sont appréciées. Ce n'est pas le poste de prédilection du jeune joueur de l'UBB, mais "il peut dépanner", a souligné Karim Ghezal, co-entraîneur des avants.

Un tel duo dans la "cage" reléguerait sur le banc Paul Willemse et Thibaud Flament, auteur d'un essai pour sa première sélection samedi dernier.

Enfin, en première ligne, le pilier droit Mohamed Haouas pourrait être ménagé au profit de Demba Bamba, en prévision de l'ultime test face à la Nouvelle-Zélande le 20 novembre.

Composition probable du XV de France contre la Géorgie:

Jaminet - Penaud, Fickou, Ntamack, Villière - (o) Jalibert, (m) Dupont (cap.) – Macalou, Alldritt, Jelonch – Taofifenua, Woki – Bamba, Marchand, Baille

