Foot: la France se qualifie pour le Mondial-2022 en surclassant le Kazakhstan 8 à 0

Paris (AFP) – L'équipe de France, championne du monde en titre, a décroché sa qualification pour le Mondial-2022 au Qatar après sa démonstration 8 à 0 face au Kazakhstan, samedi au Parc des Princes.

Les Bleus participeront à leur 16e phase finale de Coupe du monde (21 nov-18 déc 2022) grâce à un quadruplé de Kylian Mbappé (6, 12, 32 et 87e), un doublé de Karim Benzema (55 et 59e), un but de la tête d'Adrien Rabiot (75e) et un penalty d'Antoine Griezmann (84e).

