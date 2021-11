Ski alpin: le parallèle de Lech/Zürs boudé par nombreuses têtes d'affiche

Alexis Pinturault à droite remporte sur le fil le slalom parallèle de Lech, en Autriche, devant le Norvégien Henrik Kristoffersen le 27 novembre 2020 Johann GRODER APA/AFP/Archives

Paris (AFP) – Les courses parallèles de Lech/Zürs (Autriche), deuxième étape de la Coupe du monde de ski alpin disputée samedi et dimanche, font face à une pluie de forfaits parmi les meilleurs skieurs et skieuses du monde, entre blessures et désaveu pour un format critiqué.