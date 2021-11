Asséché, un grand fleuve du Maroc n'atteint plus la mer

L'écologiste marocain Mohamed Benata constate l'assèchement du fleuve Moulouya, dans le nord-est du pays, le 2 novembre 2021 FADEL SENNA AFP

Saïdia (Maroc) (AFP) – "C'est la première fois de son histoire que la Moulouya ne se déverse plus dans la mer", s'attriste l'écologiste Mohamed Benata. L'assèchement d'un des plus longs fleuves du Maroc, qui se jetait dans la Méditerranée, menace les terres agricoles et la biodiversité.