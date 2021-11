Près de 300 femmes de gauche appellent les partis à "écarter les auteurs de violences sexuelles"

Sandrine Rousseau (EELV), l'une des signataires de l'appel aux partis pour "écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes" Sameer Al-DOUMY AFP/Archives

2 mn

Paris (AFP) – Près de 300 femmes politiques de gauche appellent les partis, lundi dans une tribune publiée dans Le Monde, à "écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes", estimant qu'ils soutiennent encore trop d'élus et de candidats mis en cause.