Sommet virtuel entre Xi et Biden en plein regain de tensions sino-américaines

Les présidents chinois Xi Jinping (à Pékin, en juillet 2019) et américain Joe Biden (à Washington, en mai 2021) NICOLAS ASFOURI, Nicholas Kamm AFP/Archives

4 mn

Washington (AFP) – Joe Biden et Xi Jinping vont se parler lundi pour tenter d'atténuer les fortes tensions qui opposent les Etats-Unis et la Chine sur Taïwan et d'autres sujets sensibles, et éviter qu'elles ne dégénèrent en conflit.