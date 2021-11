XV de France: les Bleus travaillent maintenant aux Blacks

Bordeaux (AFP) – Après les mises en bouche argentine et géorgienne, place au festin néo-zélandais. Avec deux succès automnaux, le XV de France, gonflé à bloc, se tourne vers les légendaires All Blacks, immense défi automnal, samedi au Stade de France.

En ce mois de novembre, les Bleus ont d'abord passé un premier test de caractère contre les accrocheurs Pumas (29-20), puis un autre face à des Lelos plus modestes mais courageux (41-15). Les voilà face à un dernier, vertigineux, devant la meilleure équipe du monde.

Peut-être la première véritable ornière sur la route qui mène les Bleus de Fabien Galthié vers la Coupe du monde 2023, où ils retrouveront en match d'ouverture les All Blacks dans ce même stade dans un peu moins de deux ans.

"Je ne sais pas si on est prêts ou pas pour jouer ce genre d'équipe. Mais c'est un grand défi, c'est hyper motivant. On n'est pas favoris. On n'a pas toujours la chance de se mesurer à ce genre de joueurs mais quand on l'a, il faut la saisir et vraiment tout donner pour ne pas avoir de regrets", a temporisé le capitaine Antoine Dupont.

Car c'est bien la Nouvelle-Zélande, sa place de N.1 mondial au classement World Rugby, ses trois titres de champions du monde, son Haka, ses 695 points inscrits en 2021 et, surtout, son armada XXL... qui se présente dimanche face aux Bleus.

"On a conscience de ce qui arrive samedi au Stade de France. Il faudra être en capacité de se mettre en face. On va chercher à matcher avec eux, partout et tout le temps", a d'ailleurs admis Fabien Galthié.

Soir de gala

"Quand on a 25 ans de moyenne d'âge et à peu près 18 sélections, quand arrivent les meilleurs joueurs du monde qui viennent vous défier, je pense que ça vous habite. Vous avez envie de vous mettre en face et de vous mettre à leur hauteur. Voire plus", a ajouté le sélectionneur.

Battre les All Blacks, les Bleus ne l'ont fait que douze fois en 61 confrontations. Joueur, le patron des Bleus a affronté l'ogre noir à sept reprises, pour deux succès (43-31 en octobre 1999 et 42-33 en novembre 2000).

Pour sa première en tant que sélectionneur, Galthié sait vers qui se tourner: l'Irlande, tout frais tombeur des All Blacks (29-20), au terme d'un match héroïque. De quoi inspirer les Français?

"On va prendre le temps pour réfléchir. Les Irlandais ont leur propre jeu, leur propre rugby. Il ne faut pas copier les Irlandais, si ce n'est essayer d'être aussi brillants qu'eux sur le fond. Mais, sur la forme, nous n'avons ni les mêmes joueurs ni le même rugby", a expliqué l'ancien demi de mêlée international (64 sélections entre 1991 et 2004).

Les Français n'ont plus battu les Néo-Zélandais depuis une victoire 27-22 à Dunedin, en juin 2009. Pour trouver un succès à domicile, il faut remonter à novembre 2000 et une consécration 42-33 à Marseille. Vingt-et-un an plus tard, à Saint-Denis, où les Bleus n'ont jamais battu les Blacks, il faudra mettre le bleu de chauffe.

