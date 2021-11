A New York, la première soirée d'enchères pour la collection Macklowe totalise 676 millions de dollars

"Le Nez" d'Alberto Giacometti, dans les locaux de la maison d'enchères Sotheby's, le 5 novembre 2021 à New York ANGELA WEISS AFP

2 mn

New York (AFP) – La première soirée de vente aux enchères de la collection d'art moderne et contemporain Macklowe chez Sotheby's à New York a totalisé 676 millions de dollars, dont une peinture de Mark Rothko à plus de 80 millions, ce qui la place sur la route d'un record historique.