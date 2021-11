Biodiversité: l'écolo chinois qui met le feu au lac

L'écologiste chinois Zhang Zhengxiang sur les bords du lac Dian, à Kunming, le 21 octobre 2021 Jade GAO AFP

6 mn

Kunming (Chine) (AFP) – Il est presque aveugle, n'a pas fait d'études et vit sans un sou en poche. Mais avec sa voix de stentor, le militant vert Zhang Zhengxiang protège l'un des lacs les plus pollués de Chine, exaspérant industriels et institutions.