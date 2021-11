Grève contre l'obligation vaccinale en Guadeloupe: 2 pompiers blessés, 2 arrestations

Sur cette photo d'illustration un membre du personnel soignant passe devant la chambre d'un patient atteint de Covid-19, au service de soins intensifs du Centre hospitalier universitaire de Pointe-a-Pitre, en Guadeloupe, le 3 septembre 2021 Carla BERNHARDT AFP/Archives

Pointe-à-Pitre (AFP) – Deux pompiers ont été blessés et deux personnes interpellées lundi en Guadeloupe pendant la première journée, émaillée d'incidents, d'une grève générale illimitée contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, a-t-on appris de source syndicale et auprès du parquet.