Médias: la chaîne L'Equipe va diffuser du ski alpin en clair

Paris (AFP) – La chaîne L'Equipe diffusera, en clair, quatre courses françaises de la Coupe du monde de ski alpin à partir de décembre jusqu'à la saison 2025-2026, a annoncé le média sportif mardi.

Publicité Lire la suite

Pour cette saison, cela concerne les slalom et géant messieurs les 11 et 12 décembre prochains, puis les super-G et descente dames les 18 et 19 décembre, courses qui ont toutes lieu à Val d'Isère.

En 2022, L'Equipe diffusera également les finales de la Coupe du monde, qui se dérouleront du 16 au 20 mars, à Méribel et Courchevel.

La chaîne, qui propose déjà des étapes de la Coupe du monde de ski freestyle et snowboard, et l'intégralité de la Coupe du monde de biathlon, élargit ainsi son offre de sports d'hiver.

© 2021 AFP